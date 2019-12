Torres estreia primeira quadra pública de beach tennis

Quem for veranear em Torres vai ter uma boa surpresa. Os Amigos do Beach Tennis da Praia da Cal estreiam a primeira quadra de beach tennis pública de Torres . A largada do espaço será com o V Torneio de Beach Tennis Amigos da Cal, neste sábado (7) e domingo (8). Para participar, basta doar alimentos não perecíveis, que serão destinados para a Associação Lar dos Velhinhos de Torres (ASLAVE). Jogadores de todas as idades poderão jogar. Localizada na Praça Nossa Senhora dos Navegantes, a quadra fica quase á beira-mar e deve virar um ponto de esporte e interação social da comunidade. O projeto teve apoio da prefeitura e de empresas que ajudaram na construção.