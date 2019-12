Franceses protestam contra reforma da Previdência

A proposta de reforma da Previdência do presidente francês Emmanuel Macron foi motivo de protestos pela França nessa quinta-feira (5), onde mais de 800 mil pessoas foram às ruas em protestos que ocorreram em diversas cidades. Uma greve geral se instalou no país, e Paris (foto) foi tomada por trabalhadores de transportes ferroviários e aéreos, professores, pessoal hospitalar e outras categorias contrárias as medidas do presidente. Em torno de 245 pontos de manifestações foram convocados. Propondo mudanças como um sistema de pensões único e uma carga horária maior de trabalho, Macron, no entanto, ainda evita aumentar a idade mínima para aposentadoria.