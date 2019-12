Mais de mil crianças e adolescentes participam da 6ª edição da Festa de Natal dos Acolhidos

Cerca de 1,2 mil crianças e adolescentes do Programa de Acolhimento Institucional de Porto Alegre e dos projetos sociais do Sport Club Internacional participaram do 6ª edição da Festa de Natal dos Acolhidos, na tarde da última quarta-feira (4). O evento aconteceu no estádio Beira Rio (avenida Padre Cacique, 891) na zona Sul de Porto Alegre. Organizado pela Promotoria da Infância e da Juventude da Capital, pelo clube e parceiros institucionais, o evento proporcionou brincadeiras, shows e contou com a presença do Papai Noel, que chegou em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Durante a tarde, todas as crianças receberam presentes e alimentação, oferecidos pelos apoiadores. No Estado, cerca de cinco mil crianças estão esperando ser adotadas ou voltar às suas casas.