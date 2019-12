Hospital de Clínicas de Porto Alegre planta muda de plátano de Hipócrates

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) recebeu uma muda do plátano de Hipócrates, considerado o pai da Medicina. Hipócrates ensinava seus discípulos à sombra desta árvore, na Grécia Antiga, e teve atuação decisiva na identificação e descrição de diversas doenças, como malária, papeira, pneumonia e tuberculose. Uma muda da árvore foi trazida pelo professor da Faculdade de Medicina da Ufrgs e médico oncologista do HCPA Gilberto Schwartsmann e foi plantada nos jardins do hospital, com a ajuda do diretor médico do HCPA, professor Milton Berger, e da diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS, Lúcia Kliemann (foto) nessa quarta-feira (4). A ideia é fomentar compartilhamento e experiências de alunos de Medicina ao redor da planta.