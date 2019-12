Bolsonaro chega a Bento Gonçalves recepcionado por apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro chegou nesta quinta-feira (5) em Bento Gonçalves, para participar da 55 ª Cúpula do Mercosul . Recepcionado por uma multidão de apoiadores na cidade da Serra gaúcha, Bolsonaro irá se juntar aos chefes de Estado do bloco econômico no local da Cúpula, acompanhado por sete ministros. A reunião contará com os presidentes de Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Suriname, e irá marcar a passagem da presidência rotativa do grupo ao presidente paraguaio Mario Abdo Benítez, que também estará presente. Antes, o posto era ocupado pelo Brasil. Com a ida a Bento Gonçalves, é a terceira vez em 2019 que o presidente brasileiro vai ao Rio Grande do Sul desde que assumiu o cargo.