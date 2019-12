Comitiva de Moçambique recebe treinamento com o DMAE

Para trocar experiências e avaliar alternativas para melhorar a gestão de drenagem e inundações, saneamento, água e aspectos ambientais, uma comitiva da cidade de Beira, de Moçambique, visitou a equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (4). Os onze integrantes do grupo foram apresentados aos serviços prestados pelo departamento, suas unidades e organogramas. Eles buscam treinamento prático para as áreas técnicas e operacionais para melhorar o sistema de drenagem de águas pluviais e a gestão de inundações da cidade do litoral moçambicano, que foi reestruturado com apoio do Banco Mundial.