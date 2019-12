Rainha Elizabeth II recebe líderes da OTAN em comemoração aos 70 anos da organização

A rainha Elizabeth II recebeu líderes mundiais em Londres, na Inglaterra, em comemoração aos 70 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Os 30 membros se reuniram no Palácio de Buckingham durante a tarde dessa terça-feira (3). O evento precede o encontro desta quarta (4), em que os líderes pretendem discutir medidas para fortalecer e modernizar a aliança militar. Denominada Inovando a Aliança, a conferência pretende debater o futuro da Otan. A reunião também pretende antecipar desafios nas áreas da internet e do espaço, o qual foi declarado em novembro uma das esferas operacionais da organização - juntando-se ao ar, à terra, ao mar e à internet. Os líderes aproveitarão o momento para confrontar os Estados Unidos sobre o comportamento unilateral na decisão de retirada do norte da Síria e a Turquia.