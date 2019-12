Flashmob surpreende com apresentação natalina no aeroporto de Porto Alegre

Os passageiros que estavam na área de desembarque do Aeroporto de Porto Alegre, antigo Salgado Filho, foram surpreendidos no fim da manhã desta terça-feira (3), quando uma jovem, que estava no saguão, começou a cantar o clássico natalino Noite Feliz. No momento em que as pessoas começaram a se aproximar para apreciá-la, outras 23 pessoas surgiram, cantando um mash-up de Frank Sinatra e Mariah Carey e dançando uma performance que misturava ritmos urbanos e coreografias de jazz. A ação, parte da programação do Natal Alegre 2019, foi a primeira apresentação do grupo, formado por dançarinos da New School Dreams, da capital gaúcha, e GOA, de Novo Hamburgo. Ainda estão previstas ações no Mercado Público (5), na estação Mercado (10), e no Shopping Total (18).