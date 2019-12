Sob protestos, deputados da CCJ aprovam PL do novo Código Ambiental gaúcho

A mobilização de manifestantes contrários ao Projeto de Lei 431, que altera mais de 480 artigos do Código Ambiental gaúcho , acabou não conseguindo barrar a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS) na manhã desta terça-feira (3). Foram nove votos favoráveis e três contrários, ligados aos partidos de Oposição (PT e PDT). A sala da reunião ficou apertada para parlamentares e as pessoas que fizeram a vigília, com cartazes com dizeres de "Não ao PL 431" e "Como será amanhã sem água sem flores?!" e "Rejeição já". A proposta tramita em regime de urgência, pedido pelo governo Leite. Em nota no site da AL-RS, deputados do PT cobraram que a CCJ deveria examinar as 15 emendas apresentadas. Um dos pontos mais criticados é a criação da Licença por Compromisso (LAC) , que agilizará prazos. O governo quer revogar a legislação em vigor desde 2000.