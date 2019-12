Customização de Papais Noéis gigantes faz parte da programação do Natal Alegre

Dez Papais Noéis foram customizados na tarde desta segunda-feira (2), durante o evento Magia Inclusiva do Natal, no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. As esculturas, que têm quatro metros de altura, foram personalizadas pelos artistas Adriano Mayer, Andressa Lawisch, Carla Barth, Hô Monteiro, Humberto Dutra, Letícia Lopes, Motu, Ronaldo Mohr, Mitti Medonça e Aloízio Pedersen. A partir da próxima segunda-feira (9), as obras estarão expostas pela capital gaúcha. O evento também contou com rodas de conversa, exposição de fotografias e projeção de vídeos, integrando a programação do Natal Alegre 2019, em parceria com a prefeitura da Capital.