Prefeitura reduz altura da grade que cerca Fonte Talavera

Quem passou pela Praça Montevidéu, sede do Paço Municipal no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta sexta-feira (29) foi atraído por duas novidades. Além do começo do funcionamento do relógio de rua, a Fonte Talavera de la Reina ficou mais próxima das pessoas. Desde o começo da manhã, funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) trabalhavam para serrar a grade, reduzindo a altura da proteção. As grades chegavam a dois metros e serão parcialmente reduzidas. A proteção foi colocada em 2008, devido a vandalismos ao monumento. A fonte foi restaurada e entregue à população nesse ano. A fonte foi doada à prefeitura em 1935 pela colônia espanhola, em comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha. Artistas espanhóis e gaúchos fizeram a restauração na década de 2000.