Servidores da Secretaria da Agricultura distribuem bananas durante manifestação

Com a ideia de conversar com a população sobre o atraso e parcelamento dos salários e sobre o sucateamento dos serviços públicos, 250 servidores da Secretaria da Agricultura do RS entregaram cerca de 500 quilos de bananas em frente à sede da pasta, na avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre, na última quinta-feira (28). A ação começou pela manhã, quando a Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro) chegou ao local e foi recebida pelo choque do 1° Batalhão da Brigada Militar, que estava bloqueando a entrada nos portões de acesso à secretaria. Os fiscais estaduais agropecuários ficaram na calçada, junto a representantes de outras categorias ligadas à Secretaria da Agricultura, entre elas os técnicos agrícolas, os analistas agropecuários e florestais, os servidores da área administrativa e os da antiga Caixa Estadual.