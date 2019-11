Velório de Gugu comove fãs, amigos e familiares em São Paulo

Em velório aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo (foto), fãs, amigos e familiares despediram-se do apresentador Gugu Liberato, que faleceu no início da semana após sofrer um acidente doméstico quando realizava reparos no sistema de ar-condicionado de sua residência na Flórida, nos Estados Estados. Admiradores de Gugu chegaram a permanecer durante horas na fila para prestar as últimas homenagens ao apresentador famoso por programas de auditório. O velório terminou por volta das 10h desta sexta-feira (29), após ter iniciado no início da tarde de quinta (28). Assim que finalizada a cerimônia, o corpo de Gugu seguiu para um cortejo no Cemitério Gethsêmani Morumbi, onde seria enterrado em jazigo da família.