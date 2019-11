Taxista mais antigo do Brasil é homenageado em Porto Alegre

Diante novamente de um imenso bolo, cercado de familiares e dezenas de colegas e amigos do ponto da Estação Rodoviária de Porto Alegre, onde trabalha desde 1982, Juvenal Cunha da Silveira é o taxista de idade mais avançada em atividade no Brasil. Ele comemorou 97 anos nesta quarta-feira (27). Só na profissão, são agora 59 anos, sem multas ou reclamações registradas em sua ficha funcional na prefeitura da Capital. Ele foi homenageado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) na área da rodoviária. Natural de Nova Santa Rita, Juvenal começou a trabalhar em táxi na Capital em 1960, dirigindo um Pontiac, com ponto na avenida Presidente Roosevelt, na Zona Norte. Os segredos para que Seu Juvenal continue firme na profissão é ter uma vida regrada, não se estressar, respeitar todas as leis de trânsito e não usar o celular enquanto dirige.