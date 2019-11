Protótipo dos relógios de rua é instalado em frente ao Paço Municipal

Durante 10 dias, quem passar à frente ao Paço Municipal no Centro Histórico vai deparar-se com uma novidade. O protótipo dos 168 relógios de rua desenvolvido pela empresa Brasil Outdoor foi colocado no local na madrugada desta quarta-feira (27) iniciando o período de testes do aparelho. O relógio, além de informar hora e temperatura, está equipado com câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e wi-fi gratuito. Após a amostragem inicial, a equipe técnica formada por secretarias do município mais a EPTC fará uma análise de como foi o funcionamento nesses 10 dias. Se os técnicos aprovarem, o contrato será assinado em definitivo.