Polícia Federal encontra estufa de maconha durante operação

Uma estufa para cultivo de pés de maconha (foto) foi apreendida durante uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico de drogas na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A Operação Outra Vez - batizada em função da reincidência de um dos investigados no crime de tráfico de entorpecentes - teve três mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF no município gaúcho de Santa Cruz do Sul, onde as mudas foram descobertas. Comprimidos de drogas sintéticas também foram acolhidos na operação, deflagrada no mês de novembro por meio de inquéritos instaurados pela PF com base nas informações fornecidas pela comunidade da região. No total, dois homens acabaram presos em flagrante.