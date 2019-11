Esplanada recebe cruzes em ato de combate à violência contra mulher

O extenso gramado em frente ao Congresso Nacional iniciou a semana cravejado com 1.140 cruzes. Em protesto no Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, nessa segunda-feira (25), manifestantes cravaram uma cruz branca no terreno para cada mulher assassinada no Brasil por questões de gênero em 2019. Inscrições como "SOS" e "basta ao feminicídio", além de intercalados laços pretos e cor-de-rosa, decoravam as cruzes. Sapatos femininos foram posicionados nas bases para simbolizar 31 mortes ocorridas no Distrito Federal. No céu, um helicóptero do Detran sobrevoou o gramado da Esplanada, soltando pétalas sobre o público. Depois da manifestação na Esplanada, os participantes seguiram para uma sessão solene na Câmara dos Deputados.