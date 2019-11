26ª Corrida pela Vida reúne mais de três mil pessoas na zona Sul de Porto Alegre

Mais de três mil pessoas participaram da 26ª Corrida pela Vida, no último domingo (24), na zona Sul de Porto Alegre. A competição teve seu ponto de partida na frente do Jockey Club Porto Alegre e contou com as modalidades de caminhada e corrida esportiva, que reuniram 15 mil inscritos na competição, em torno de 1,1 mil corredores. A novidade deste ano, no entanto, foi a corrida Kids (foto), que teve as provas divididas por faixas etárias - começando pelas crianças de três e quatro anos, que correram 50 metros, às de 13 e 14 anos, que percorreram um trajeto de 300 metros. O evento ainda teve animadores e atrações ao longo do dia. No fim, todos os participantes receberam gratificações. Os recursos arrecadados serão destinados à assistência de crianças e adolescentes com câncer e à manutenção do Centro Integrado de Apoio, sede do Instituto do Câncer Infantil.