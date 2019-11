Multidão recebe delegação do Flamengo após título da Libertadores

O Carnaval chegou mais cedo no Rio de Janeiro. Em um domingo inusitado e histórico, a delegação do Flamengo desembarcou na capital carioca com a taça da Libertadores na bagagem, depois de vencer o atual campeão da América River Plate no sábado (23) com dois gols de Gabigol, o personagem da final . Não bastasse conquistar um título que não vinha há 38 anos, os rubro-negros também celebraram na avenida Presidente Vargas (foto) o heptacampeonato brasileiro, sem precisar entrar em campo . O time campeão desfilou pela cidade em cima de trio elétrico. O feito equipara-se ao Santos de Pelé, que em 1962 e 1963 ganhou as duas competições. Na época, o Brasileirão era disputado em outro formato. Com o bicampeonato da Libertadores, o Flamengo está garantido no Mundial de Clubes deste ano e no de 2021.