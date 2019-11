Feira do Pêssego ganha espaço no Largo Glênio Peres

A 35ª Feira do Pêssego, que tradicionalmente acontece no bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, ganhou um novo espaço. Neste ano, foram montadas oito bancas no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, no Centro Histórico da cidade. A abertura oficial da colheita aconteceu na terça-feira (19) e, segundo a Emater-RS, a safra de 2019 deverá chegar a 125 toneladas, crescimento de 4% em relação à safra anterior na área de produção da Capital. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, o cultivo da fruta cobre cerca de 20 hectares da Zona Rural. Além de pêssego, a feira também comercializa ameixas, nectarinas, produtos coloniais e flores.