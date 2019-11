Funcionários haitianos da Santa Casa se formam em curso de Português

Um projeto realizado há três anos na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, oferece aulas gratuitas de Língua Portuguesa a imigrantes haitianos que trabalham no complexo. Nesta terça-feira (19), uma turma de doze alunos realizou sua cerimônia de formatura no curso, com direito a certificados de conclusão (foto). Em nota, a Santa Casa informa que a formatura busca motivar a participação dos colegas nas aulas, ministradas pelas professoras Verônica de Castro Caetano Baumhardt e Laine Menna Barreto (abaixo na foto). No total, o complexo emprega hoje mais de 100 funcionários estrangeiros, sendo 60 deles imigrantes haitianos. Após formados no curso, os haitianos passam a integrar o programa Comunicação Sem Fronteiras, criado pela Santa Casa e por meio do qual colaboradores voluntários que falam outras línguas são acionados como intérpretes quando pacientes e visitantes estrangeiros recorre à instituição.