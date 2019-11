Lojistas lotam Gramado atrás de novidades em feira de calçado

Corredores e estantes do Serra Park, em Gramado, abriram a semana lotados para mais uma edição da Zero Grau . Compradores do País todo vieram para a serra gaúcha em busca de novidades. A feira de calçados e acessórios para lojistas marca o lançamento das coleções de outono-inverno da indústria brasileira, que concentra grande parte das unidades no Rio Grande do Sul. Destaque como uma das maiores feiras do segmento no País, a edição deste ano trouxe 320 expositores e 1,5 mil marcas de sapatos, além de grupo de 200 importadores. A novidade ficou por conta do espaço ocupado, que cresceu 6% desde a edição do ano passado. A expectativa da Merkator, que organiza a Zero Grau, é de que 12 mil pessoas circulem pelos estantes até o último dia de feira, que encerra nesta quarta (20).