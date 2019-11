Iluminação de Natal encanta visitantes e moradores de Gramado

Quem curte os rituais de Natal e fim de ano não pode deixar de conferir a iluminação que vai delineando os caminhos na cidade mais turística do Sul do Brasil. Gramado, na serra gaúcha, que está em plena temporada do Natal Luz esbanja brilho na área central. As luzes, que somam 2,4 milhões de pontos de LED, em diversos formatos decoram árvores no caminho da avenida Borges de Medeiros (foto) e trazem elementos como renas, bonecos e estrelas em outras ruas, como na Emílio Sorgetz e Pedro Benetti. Moradora da cidade, a fotógrafa Marlúcia Vieira clica desde 2010 as cenas do Natal Luz, revelando a transformação de Gramado. Além das ruas centrais, onde o fluxo de turistas é intenso, os arcos da avenida das Hortênsias terão novas luzes, que estreiam em novembro e terão efeitos de cores e interação com os eventos da cidade. A Gramadotur investiu R$ 750 mil na revitalização dos arcos.