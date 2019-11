Lula afirma que o PT não precisa de uma autocrítica

Na última quinta-feira (14), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou o seu primeiro pronunciamento dirigido ao PT, durante a Executiva Nacional do partido, em Salvador. Lula afirmou aos aliados que o PT não precisa de uma autocrítica e que deve lançar candidatos em todas as cidades nas próximas eleições, agendadas para 2020. O discurso parte em resposta às discussões de que os petistas poderiam compor candidaturas de outras legendas de esquerda. Lula também voltou a atacar a condução da economia e as medidas adotadas pelo atual presidente Jair Bolsonaro com o programa Verde e Amarelo, a reforma tributária e o leilão da Petrobras, numa demonstração do que deve ser o mote de sua atuação na oposição.