Último fim de semana para curtir a Feira do Livro de Porto Alegre

E mais uma Feira do Livro de Porto Alegre está chegando ao fim na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital. No local, aliás, o letreiro "Eu amo Feira POA" foi um dos pontos de maior atração. Público de todas as idades parou a cada momento na instalação para tirar fotos, fazer montagens animadas como a turma de uma escola que estava de passagem pela feira (foto) e postar na rede social o momento. O fim de semana terá tempo atrativo para quem quiser aproveitar as últimas sessões de autógrafos e atualizar o acervo domésticos de títulos. Vai ter sol com nuvens e temperaturas amenas. A feira é dica de assunto da semana no vídeo do JC Te Lembra , com a repórter Bruna Oliveira, e para lazer no vídeo do Olha Só no Finde , com Ivan Mattos. Tudo no