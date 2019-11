Mulheres protestam contra corte de energia na Casa Mirabal

Integrantes do Movimento de Mulheres Olga Benario protestaram na manhã desta quarta-feira (13) no Paço Municipal, no Centro Histórico de Porto Alegre, sobre as condições em que estão vivendo integrantes da Casa de Referência Mulheres Mirabal, que abriga mulheres em situação de risco e violência. O grupo está em um prédio onde funcionava uma escola e que foi repassado ao município pelo Estado. O fornecimento de luz foi cortado na segunda-feira (11) e não teria ocorrido aviso prévio, segundo o movimento. As manifestantes fizeram ato no saguão do Paço, com bandeiras e pediram diálogo com a prefeitura. O grupo foi recebido e protocolou documento da ação que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública, do Fórum da Capital, em que representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM) consideraram o desligamento da luz desnecessário. A casa conseguiu comprar um gerador, mas que não dá conta da necessidade.