Esplanada dos Ministérios recebe esquema de segurança para Cúpula do Brics

A Esplanada dos Ministérios (foto), em Brasília, está com o espaço aéreo restrito e trânsito proibido desde segunda-feira (11). Isso acontece em razão do esquema de segurança adotado pelo governo federal em razão da 11ª Cúpula do Brics, que ocorre nesta quarta (13) e quinta-feira (14) no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. O encontro reunirá os presidentes dos países que compõem o bloco: o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, Cyril Ramaphosa, da África do Sul; Xi Jinping, da China; Vladimir Putin, da Rússia; e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O sistema de segurança é o mesmo utilizado em grandes eventos, como a Copa do Mundo, em 2014, e posses presidenciais. Além de bloqueios de ruas, o Aeroporto Internacional de Brasília será considerado área restrita, e servidores públicos estarão de folga nos dias do encontro, para preservar a segurança dos participantes.