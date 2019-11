Mais de 5 mil pessoas participam de corridas pelo Novembro Azul em Porto Alegre

Motivadas pelo Novembro Azul, que marca as ações de prevenção e alerta para o câncer de próstata, mais de 5 mil pessoas se reuniram na orla do Guaíba, em Porto Alegre, para a terceira etapa do Circuito Poa Day Run. Promovida pelo Hospital Moinhos de Vento nesse domingo (10), a corrida reforça as ações sobre a doença. Atletas e pessoas que assistiram à iniciativa puderam aproveita o dia. O trecho da avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente ao Parque Marinha do Brasil, contou com um lounge e diversas atividades, como orientações de saúde, massagem e distribuição de brindes e lanches saudáveis. Além da prova para os adultos, as crianças puderam participar da prova Poa Kids Run, para público entre três e 12 anos, com percursos de 50, 100, 300 e 400 metros. As atividades foram acompanhadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, Federação Gaúcha de Atletismo e RunSports.