Campanha atende mais de 200 pacientes no RS contra doença na córnea

Cerca de 200 pessoas participaram no final de semana da Campanha Nacional do Ceratocone, no Rio Grande do Sul, doença oftalmológica que provoca um encurvamento irregular da córnea e que a pode levar a assumir formato de cone. Os sintomas apresentados no início da doença são desconforto visual, dor de cabeça, fotofobia, baixa da acuidade visual e troca frequente das lentes dos óculos. A Santa Casa e o Hospital de Clínicas, ambos em Porto Alegre, e o Instituto Ivo Correa Meyer, em Viamão, atenderam gratuitamente os pacientes indicados pelo Ministério Publico do RS e pela Secretaria Municipal da Saúde. O critério dos encaminhamentos levou em consideração pacientes que já apresentavam sintomas, idade que a doença prevalece e situação de vulnerabilidade social.