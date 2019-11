Manifestantes demonstram apoio aos protestos chilenos na avenida paulista

Dezenas de manifestantes se reuniram em frente ao consulado chileno na quinta-feira (7), na avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em uma demonstração de apoio aos protestos que estouraram no Chile na metade de outubro. No Brasil, a manifestação foi organizada pela Confederação Sindical das Américas (CSA) e da Internacional de Serviços Públicos (ISP). No país andino, as reivindicações vão da criação de um sistema público de saúde à criação de uma constituinte, que deverá incluir pontos como a redução no número de parlamentares, limite ao número de reeleições e o aumento nos impostos a pessoas com renda superior a 8 milhões de pesos chilenos, cerca de R$ 44 mil.