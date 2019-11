Primeira Rua Completa de Porto Alegre ganha mobiliário

Bancos em madeira coloridos e floreiras à espera de plantas começam a povoar as áreas que antes eram de estacionamento de carros e agora é dedicada ao fluxo de pedestres. O mobiliário marca a etapa que define a fisionomia final da primeira do projeto de Ruas Completas de Porto Alegre . A rua João Alfredo, território de bares e casas noturnas no bairro Cidade Baixa, é a primeira experiência da iniciativa que aposta em mais espaço para convivência das pessoas e menos carros. No piso do asfalto, estão marcadas em cor verde as novas áreas de passeio. Os bancos foram projetados por voluntários e confeccionados por alunos do curso de marcenaria da Fundação Pão dos Pobres. Foram usados palets, doados por uma empresa, para estruturar os bancos. A prefeitura pretende ter mais ruas completas pela cidade.