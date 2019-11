Maria Bethânia se apresenta em inauguração de Salão de Atos da Pucrs

A cantora baiana Maria Bethânia estreia o novo Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS) nesta quarta-feira (6), às 21h. A apresentação Claros Breus trará, além das canções clássicas, músicas inéditas na voz da cantora, como A Flor Encarnada, da Adriana Calcanhoto, Luminosidade e Águia Nordestina, de Chico César. As obras do Salão começaram em junho, com o objetivo de adequar o espaço às necessidades de acessibilidade. Além das reformas - que foram de expansão dos corredores internos ao forro das paredes -, também contará com três cabines de tradução simultânea, uma sala de operação de áudio e vídeo lateral e uma house mix central. A equipe de arquitetos e engenheiros responsáveis pela obra buscou inspiração em vários locais pelo mundo. Um dos principais foi o Walt Disney Concert Hall.