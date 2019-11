Joice Hasselmann chora na Câmara ao falar sobre ataques nas redes sociais

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) se emocionou ao subir à tribuna da Câmara, na última terça-feira (5), para falar sobre os xingamentos que tem recebido nas redes sociais. A ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso afirmou que pretende protocolar representações contra o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no Conselho de Ética da Câmara e na Procuradoria-Geral da República. Joice atribui ao atual líder do PSL a culpa pelos ataques. Durante o discurso, disse que o que há no País hoje uma "república do Twitter" e da "filhocracia". A deputada chorou ao contar que seu filho mais novo, de 11 anos, recebeu montagens ofensivas feitas sobre a mãe. Em referência à família Bolsonaro, Joice disse: “Não vai ter homem, com mandato ou sem mandato, deputado, senador ou presidente, seja o que for, que vai fazer isso com a minha família”.