Esgoto obriga pedestres a caminhar na pista em via de Porto Alegre

Quem passa diariamente pela altura do número 264 da avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, já não lembra mais quando foi a última vez que não precisou caminhar pelo meio da pista de veículos. O motivo é o esgoto que corre a céu aberto no espaço, o qual, teoricamente, deveria ser destinado à calçada. O passeio público, que não tem calçamento, sendo apenas terra - barro nos dias de chuva - é ocupado por um permanente correr de água de esgoto, de mau cheiro, que atravessa a via, causando desgaste e buracos. Protestos já foram realizados no local, como uma pintura com a palavra "esgoto" no asfalto, mas nada foi feito pela prefeitura.