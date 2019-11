Governo leva ao Congresso primeiros pontos do Plano mais Brasil

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram, nesta terça-feira (5), ao Congresso Nacional as primeiras Propostas de Emendas Constitucionais que pretendem reformar do administrativo público ao repasse de verba aos Estados e municípios. Os itens da primeira leva de reformas são: PEC Emergencial, PEC DDD (desvincular, desindexar e desobrigar), Pacto federativo, Reforma Administrativa e Programa de Ajuda a Estados. Batizada de "Plano mais Brasil", essa é a principal tentativa da equipe econômica em mudar a gestão nos três níveis do poder público com a criação de um novo marco institucional quase 20 anos depois da Lei de Responsabilidade Fiscal.