Queniano Geoffrey Kamworor vence Maratona de Nova Iorque

O queniano Geoffrey Kamworor terminou na primeira posição na 49ª edição da maratona de Nova Iorque (EUA) realizada no último domingo (3), com o tempo de 2h08m13s. Em 2018, Kamworor havia sido terceiro lugar em NY, onde ocorre a última das competições Majors, que incluem as provas de grande nível internacional como Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova Iorque. Mais de 50 mil corredores de 125 países participaram da maratona, que tradicionalmente tem a distância de 42,2 km a ser percorrida. Campeão da elite masculina, o queniano embolsou cerca de R$ 400.00,00 com a premiação.