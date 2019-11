Grêmio chega nos 50 pontos após clássico na Arena

O 422º Gre-Nal acabou em vitória para o Tricolor gaúcho por dois a zero. O jogo, que aconteceu na Arena no domingo (3), em Porto Alegre, valeu pela 30 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio abriu o marcador com o zagueiro Pedro Geromel aos 33 minutos da primeira etapa, após cruzamento de Alisson. No início do segundo tempo, o goleiro do Internacional Marcelo Lomba acabou expulso após carrinho no atacante gremista Luciano, sendo substituído por Danilo Fernandes nas traves coloradas. Aos 32 minutos da etapa final, Pepê tocou para Rômulo que finalizou de cobertura fechando os 2 a 0. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 50 pontos e se firmou na quinta colocação. O Internacional, com 46 pontos, ficou na sétima posição.