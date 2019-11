Mais de 166 mil pessoas realizam provas no primeiro dia de Enem no RS

Mais de 166 mil pessoas realizaram a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (3) no Rio Grande do Sul. O movimento de alunos foi intenso, por exemplo, na Escola Técnica Estadual Parobé, em Porto Alegre (foto). Do total de 218.471 inscritos no Estado, 23,7% não compareceram. No País, 5,1 milhões compareceram no primeiro dia de aplicação do exame. Os temas abordados nas seções de humanidades e linguagens envolveram questões como violência contra mulher, racismo e discurso de ódio . Já o tema da redação, 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil', apesar de ter surpreendido professores, não foi considerado difícil. O segundo dia de provas acontece no próximo domingo, dia 10 de novembro.