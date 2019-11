Chuva não impede bom público no primeiro fim de semana da Feira do Livro

A chuva veio, mas não com a intensidade prevista, o que acabou levando um bom público à Praça da Alfândega no primeiro final de semana da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. A expectativa do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Bottin Filho, é bastante otimista para esta edição do evento. "Conversando com os livreiros, pude constatar que o movimento foi muito bom nesses primeiros dias. Alguns conseguiram manter as vendas do ano passado, outros até conseguiram superá-las. Ainda temos uma defasagem se levarmos em consideração que a feira começou na virada do mês e que grande parte do pessoal recebe no quinto dia útil. Por isso, a tendência é termos um público ainda maior a partir da próxima semana", acredita. Com entrada gratuita, a feira vai até o dia 17 de novembro, com atividades para todos os gostos, entre palestras, seminários e oficinas.