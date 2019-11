Brasileira conquista o ouro na Copa do Mundo de natação

O Brasil conquistou um ouro neste domingo (3) na etapa de Kazan (Rússia) da Copa do Mundo de natação. A responsável por esta conquista foi Jhennifer Conceição (foto), na prova dos 50 metros peito. Ela fez o tempo de 30s68. A segunda colocada foi a italiana Arianna Castiglioni (31s10) e a terceira a bielo-russa Alina Zmushka (31s18). O Brasil conquistou outras duas medalhas na etapa de Kazan. A primeira saiu na sexta com Etiene Medeiros na prova dos 50 metros costas. Ela conseguiu o tempo de 28s12 para ficar com o bronze. O ouro terminou com a holandesa Kira Toussaint, com o tempo de 27s89, e a prata acabou com a russa Mariia Kameneva, com 27s95. No sábado Felipe Lima garantiu uma prata nos 50 metros peito. Ele fez a prova em 27s11 e ficou atrás apenas do japonês Yasuhiro Koseki, ouro com 27s07. A terceira posição foi para o holandês Arno Kamminga, com 27s15.