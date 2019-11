Uma tempestade atingiu o nordeste dos Estados Unidos na quinta-feira (31), causando a morte de um homem depois que uma árvore caiu em cima da van em que ele estava. O tornado ainda provocou ventos que chegaram a 220 km/h na região e gerou inundações (foto), derrubando árvores da Carolina do Sul ao Maine, no extremo norte do país. Apesar de não haver outros registros de morte, dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de nove anos, no subúrbio da cidade de Nova Iorque, que foi ferida por uma árvore que caiu enquanto elas pedia doces nas celebrações de Halloween.