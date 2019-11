Último dia de produção de caminhões gera comoção em fábrica da Ford, em São Bernardo

O clima foi de pesar e tristeza no último dia de produção da montadora da Ford, em São Bernardo, no ABC Paulista. A montadora encerrou, na última quarta-feira (30), a produção de caminhões na fábrica, que deve ser vendida para o Grupo Caoa. No momento em que o último caminhão percorreu a esteira, muitos trabalhadores choraram. Na terça, o sindicato realizou a última assembleia (foto), com a participação de trabalhadores atuais e já desligados. A reorganização mundial da empresa automobilística resultou na saída da produção de caminhões na América Latina. A medida foi anunciada em fevereiro. Quando a notícia chegou à montadora de São Bernardo, muitos trabalhadores a receberam com incredulidade. Em nota divulgada à imprensa, o presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, agradeceu aos funcionários pelo “profissionalismo e dedicação durante vários anos.”