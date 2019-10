Livreiros esperam boas vendas na Feita do Livro de Porto Alegre

O clima nesta quinta-feira (31) é de montar as banquinhas para começar a tradicional Feira do Livro de Porto Alegre, considerada a maior a céu aberto da América Latina e que vai de 1º a 17 de novembro. “Que a feira venda muito”, torce Lucia Calgarotto, que estava na tarefa de tirar livros das caixas e arranjar na banca. “Chamam ela de dinossaura da feira”, brincou o colega de banca. Lucia é do Espaço Cultural, que há 22 anos comparece à feira na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital. O dia com jeito de chuva desta quinta não esmoreceu os livreiros. “Feira do Livro sem chuva não é Feira do Livro”, lembrou. A expectativa é de repetir as vendas de 2018, que cresceram 20%.