Escola de São Leopoldo fica entre os cinco melhores do país em robótica

A escola Sinodal, de São Leopoldo, teve sua equipe de robótica do Ensino Médio entre os cinco melhores do Brasil. A equipe, composta pelos alunos Bruno Richwicki, Tales Müller e João Astolfi Gonçalves, conquistou a posição no sábado (26), durante a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu em Rio Grande. Eles disputaram contra mais de 50 equipes, cada uma com três componentes. O colégio, que estava representando o Rio Grande do Sul no evento com as equipes do Ensino Fundamental e Médio, ainda levou para casa o título de Destaque em Programação.