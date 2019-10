Ventos fortes intensificam incêndios florestais na Califórnia

Ventos de mais de 100 km/h vêm alimentando incêndios florestais na Califórnia, nos Estados Unidos. O corpo de bombeiros está em alerta diante da previsão - milhares de profissionais combatem diversos focos no norte e no sul do estado. Na manhã de quarta-feira (30), o incêndio Kincade (foto) já havia crescido para 76,825 hectares no condado de Sonoma, sendo considerado o maior do ano em dimensão. O incêndio Getty, localizado em Los Angeles, já consumiu 745 hectares e fez com que 7 mil moradores evacuassem suas casas, incluindo o jogador de basquete LeBron James e o ator Arnold Schwarzenegger. O tempo seco pareado aos fortes ventos ainda estão gerando áreas de risco para novos incêndios no estado americano nesta semana.