Ventos de até 145 km/h deixam estragos no interior gaúcho

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça-feira (29) deixou grandes estragos em municípios das regiões Sul e da Campanha, como Bagé (foto) e Dom Pedrito. As rajadas de vento chegaram a 125 km/h em Bagé, afetando 200 residências e derrubando árvores. Em Dom Pedrito, município mais afetado pelo temporal, os ventos atingiram 145 km/h, o que levou a prefeitura a decretar situação de emergência. Três escolas, uma delegacia de Polícia e um quartel de Exército ficaram destelhados, e boa parte da cidade ficou sem luz e sem água. O mau tempo ainda causava transtornos na manhã desta quarta-feira (30). Segundo levantamento das concessionárias CEEE e RGE, quase 100 mil clientes ainda estavam sem energia elétrica no começo da manhã