Mais de 10 mil pessoas passam pela Feira de Livros de São Leopoldo

Mais de 10 mil pessoas participaram da 34ª Feira do Livro Ramiro Frota Barcelos - a feira do livro de São Leopoldo. O evento aconteceu entre os dias 21 e 26 de outubro, na praça Tiradentes. Com o tema “O livro na estante pública: garantindo o direito à leitura”, o evento levou diversas oficinas, sessões de autógrafos lançamentos e encontros. O patrono desta edição foi o escritor e filósofo Jéferson Assumção. Além dele, a feira também contou com a presença dos autores Sergius Gonzaga, Tabajara Ruas, Luis Antônio de Assis Brasil, Menalton Braff e as contadores de histórias Rosane Castro e Monika Papescu.