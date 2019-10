Governadores brasileiros e Igreja Católica se reúnem no Vaticano para debater crise ambiental

Governadores do Norte e Nordeste brasileiro e a Igreja Católica se reuniram no Vaticano, na Itália, para discutir sobre a Amazônia. A Primeira Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia ocorreu na segunda-feira (28), motivada pela devastação do ecossistema amazônico - que vem gerando debates no mundo todo. O tema central dos encontros, promovidos pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano e governadores brasileiros, é a crise ambiental. Com o objetivo de incentivar o diálogo com a comunidade internacional sobre a Amazônia, a cúpula irá debater pontos como o desmatamento líquido zero, direitos dos povos indígenas, bioeconomia, erradicação da pobreza e valorização dos serviços ambientais prestados ao planeta. Além dos governadores da região amazônica, estavam no Vaticano chefes do Executivo de nove países que compõem o território, convidados, autoridades, representantes da sociedade civil e pesquisadores. O próximo encontro deve ocorrer em Belém, no Pará.