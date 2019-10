Cães adotados 'autografam' livro e calendário em Porto Alegre

Já que a Feira do Livro de Porto Alegre estreia dia 1º na Praça da Alfândega, o esquenta dos autógrafos ficou por conta de 'autores' muito fofos. Seguindo a tradição dos audotados, nova edição da série Bendito Livro foi lançada no fim de semana pelo projeto Bendito Bicho , com livro e calendário. A iniciativa reúne protetoras e voluntários que buscam adotantes para pets abandonados. O cão Marley abre o calendário. Marley acabou sendo adotado pela criadora do projeto, Márcia Messa. "Resgatamos ele das ruas e ninguém se interessou em adotá-lo por ser velhinho e obeso. Hoje está super ativo e feliz", emociona-se Márcia. O calendário 2020 com 24 pets custa R$ 20,00 e tem tiragem de 2,5 mil exemplares. O livro será autografado na feira, em 9 de novembro, sai por R$ 50,00 e foi bancado por financiamento coletivo, com fotos de Márcia e Aline Tesser. O projeto busca uma editora para tocar a série. O dinheiro da venda ajuda ações de proteção. Mais no vídeo