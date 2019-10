Prefeitura recebe propostas para solucionar focos de resíduos irregulares

A prefeitura de Porto Alegre recebeu, na última semana, diversas propostas para tentar solucionar os 318 focos de resíduos irregulares existentes hoje na Capital. Parte da programação da Semana do Lixo Zero, o Creathon teve sua primeira etapa realizada na última sexta-feira (25), quando 14 times - formados por alunos e pesquisadores - apresentaram ideias e deram início ao desenvolvimento das propostas, com o objetivo de transformar, ao menos uma delas, em um projeto-piloto por 12 meses. Realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), através do Pacto Alegre, o evento terá sua próxima etapa nesta semana, quando serão anunciadas as ideias selecionadas, que terão até 20 de novembro para aprimorar o projeto de forma on-line e participar da grande final, no dia 29 do mês que vem. Atualmente, a prefeitura gasta cerca de R$ 1,8 milhão por mês para limpeza dos locais de descarte irregular de resíduos.